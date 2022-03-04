DIGITIMES Research分析師黃耀漢觀察，全球節能減碳趨勢一致，而產品節能減碳評估以統計碳足跡為指標，碳足跡計算包括產品製造全流程與生命週期所有活動，在這些流程導入物聯網（IoT）技術，將有助於優化設備用電量。

觀察各國提出的節能減碳法規與政策，黃耀漢指出，目前產品碳足跡國際技術規範ISO 14067處於新舊版本並存狀態，舊版即將於4月30日終止，預留緩衝期是為協助企業有充足時間調整與變更統計方式。

產品碳足跡統計全製造流程與生命周期所有活動，涵蓋範圍包括原物料、製造流程、配送、產品使用、廢棄回收，其中，製造流程碳足跡統計實施步驟依序為界定目的與範圍、建立製造流程圖、數據收集、碳足跡統計、分析與改善，碳足跡量多寡將影響產品國際貿易競爭力。

黃耀漢表示，傳統電表只能統計每月使用總電量，用電數值無法數位輸出、且記錄頻率固定。智慧電表可彈性定義統計記錄的頻率，易於改善設備用電的統計分析，工業導入智慧電表管理能源可達成節能減碳目標。

以台積電(2330)為例，台積電已建立碳管理平台，並逐步實踐節能減碳目標，2020年已完成272項節能減碳方案驗證，台灣廠區產品生產機台平均節能達14％。透過將物聯網方案導入製造流程監控設備用電，台積電預期至2030年使台灣廠區機台平均節能效益達20％。