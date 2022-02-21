台積電與三星在晶圓代工產業上的競爭相當激烈，三星期待能在今年上半年量產先進製程3奈米產能，一舉縮小與台積電的差距，不過韓媒引述業界人士意見表示，三星在3奈米技術的專利IP數量落後台積電，因此製程品質能否滿足市場需求，還需要一段時間觀察。

韓媒《TheElec》報導，三星希望透過3奈米GAA製程技術獲得「世界第一」稱號，並期待能在上半年量產3奈米，比台積電下半年的量產計畫還要快，但消息人士點出，三星在3奈米專利IP數量卻落後台積電，這突顯三星能否在性能與產能滿足客戶需求，還有待觀察。

報導點出，晶圓代工廠需要透過大量的專利IP縮短開發時程，以爭取並完成無晶圓廠的IC設計公司交付的訂單，不過就這方面來看，三星確實落後台積電，此事也造成三星的不安。

消息人士認為，三星之所以在專利上輸給台積電，主要原因是客戶比台積電還要少，且台積電積極與客戶建立專屬的IP生態系統，並註冊大量專利以優化晶圓代工生產線與技術。

有南韓證券商表示，截至2020年，台積電已申請約3.5萬至3.7萬個IP專利，是十年前的十倍，相較之下，相比之下，三星可能僅擁有約7千到1萬個IP專利。