俄羅斯及烏克蘭局勢持續緊張，半導體行業協會（SIA）表示，烏克蘭危機不會影響半導體行業的供應鏈，英特爾（Intel）及GlobalFoundries均表示，公司原物料未受到影響。

香港經濟日報報導，銷售方面，半導體行業協會強調，俄羅斯在半導體市場只是小市場，因此俄羅斯入侵烏克蘭不會對晶片供應構成威脅，而美國及盟友對俄羅斯的制裁，亦不會對於半導體行業銷售有明顯的影響。

SIA總裁兼執行長紐佛（John Neuffer）表示，雖然對俄新措施可能造成很大影響，但俄羅斯並非半導體的主要消費者國，只占全球晶片採購量不足0.1％，且半導體行業對關鍵原材料及氣體已有一系列的供應商，因此估計烏克蘭事件不會導致半導體行業供應鏈出現即時中斷的風險。

烏克蘭是氖氣（neon）的主要生產國，而氖氣是製造半導體時需要使用的氣體，但自然俄羅斯於2014年入侵克里米亞後，晶片公司已分散採購來源，以減低相關潛在風險。