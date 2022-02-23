貿易公司陳姓負責人從大陸地區進口菸品並銷售，為了避免遭海巡署基隆機動隊「找麻煩」，2017年6月，趁與廖姓分隊長見面，將一綑10萬元現金，當作「見面禮」放在車上中央扶手內，經分隊長當場拒絕，並以行賄罪送辦，士林地檢署偵結，認為陳男犯後坦承犯罪，且無刑案資料，給予緩起訴處分，為期1年，並向公庫支付10萬元。

72歲陳姓負責人，曾涉違反《菸酒管理法》，經二審法院判決無罪確定，但因主要業務是從大陸進口菸品並銷售，為了避免查緝隊執行勤務時，刻意對他的公司倉庫進行偵搜而影響營運，2017年6月中午趁兩人見面前往咖啡廳喝飲料時，從皮包內拿出一綑10萬元現金，並稱：「這是見面禮，沒什麼」。

海巡署基隆機動查緝隊廖姓分隊長當場拒絕，案經廉政署移送偵辦，陳坦承違反《貪汙治罪條例》不違背職務行賄罪，檢察官認為，陳男犯後態度良好，近10年沒有經法院判決有罪確定的紀錄，給予緩起訴處分。