已故前總統李登輝的的二女兒李安妮（67歲）於今年初遭台綜院以屆齡為由，解除行政副院長一職，李安妮隨後在臉書發文又刪文，抱怨台綜院「殘酷無情與刻薄」；不過，台綜院創辦人劉泰英昨受訪時反駁，「李安妮連所長都沒當過，沒有當副院長的資格」。而除了稱李安妮「沒資格」外，劉泰英也強調，退休後安排一個月10萬元的顧問職，對李安妮的照顧是「無微不至」。

劉泰英表示，李安妮已經67歲，是屆齡退休，退休後請她當顧問，每個月10萬元，可以來上班，也可以不來上班，但她負氣不願意當；劉泰英進一步說，李安妮是李前總統的女兒，哪裡會不照顧她，對她仁至義盡。

李安妮反駁，一個月給我10萬元要我回家，不知道是什麼意思，過了一個年到辦公室，所有行政相關事情不讓我知道，連主管會議也不能參加，泰公明明從來不過問台綜院的事，這句話聽起來是我不識好歹。

台綜院是李登輝委任劉泰英創辦的研究機構，創辦於1994年，李安妮進入台綜院擔任副院長，迄今長達近20年，傳出兩人因2020年李登輝基金會董事長紛爭產生嫌隙，才演變成今日的隔空交火。