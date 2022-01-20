北市停車場管理員少領退休金 提告討回10萬元 09:142022/01/20 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市停車場管理員少領退休金，提告討回10萬元。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在台北市停車管理工處擔任管理員27年的陳姓男子，辦理退休後才得知夜點費屬於工資，向管理工程處提告請求給付少領的退休金，台北地方法院經計算後，判令須給付陳男10萬元。可上訴。 夜點費屬於工資的爭議，法院多起訴訟，台電多名退休員工提起訴訟，主張退休前的平均工資中「深夜點心費」未計入，請求法院判令台電補發少給的退休金，法官都認定勞基法施行前，夜點費具勞務對價性屬工資，判令台電須補發這些退休員工退休金差額定讞。 私密影片流出 ØZI凌晨完成報案「不希望再波及傷害其他人」 人妻在主臥房床下藏「1大支」尪嚇問注意什麼 內行揭密 #退休金 #管理員 #少領 #提告 #10萬元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣衛生棉品牌攜手美少女戰士 推出夢幻聯名 11:012022/01/19 生活 王少偉遭張立東陷害 色魔標籤甩不掉 04:102022/01/20 娛樂新聞 少女拍淫片取悅男友 他為炫耀轉傳群組 閨蜜也出賣瘋傳 20:562022/01/19 社會 范少勳愛小孩自願當保姆 計畫先買房才想生小孩 18:232022/01/19 娛樂 中鋼2月接單近百萬公噸 符合預期 04:102022/01/20 證券．權證 加派F-22和F-35還不夠 美聯澳抗中有更大計畫 16:172022/01/19 軍事 用複利慢錢 滾出千萬退休金 04:102022/01/20 投資理財 荷包又要縮水！不只房價房租飆漲 住宅維修費也創新高 17:222022/01/19 房市新訊 三項勞工權益新規 上路 04:102022/01/19 金融．稅務 週刊又黑黃偉哲是線民 促轉會駁斥：報導情節從未出現 13:392022/01/19 政治 被阿公店小姐狂灌酒！男接警察電話才知12萬沒了 18:332022/01/19 社會 遭張立東陷害慘貼「色魔」標籤 王少偉嘆：過2年仍甩不掉 20:482022/01/19 娛樂 國民黨占領主席台杯葛《地制法》 柯建銘批為擋總預算自掘墳墓 12:032022/01/19 政治 社會熱門新聞 人妻半夜回家見車位遭鄰居「霸停」氣炸 網一面倒叫她用這招 - 社會 F-16V戰機殉難飛官陳奕 死因出爐 - 社會 裸男陳屍摩鐵以為「馬上風」 竟是夫妻盜色誘下藥洗劫 - 社會 交了移工男友！女盛讚比「台男」更好 網揪1點勸：快放生 - 社會 人妻「保險套泡辣水」抓偷吃結局超展開 閨蜜與老公同時喊下面痛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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