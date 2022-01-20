在台北市停車管理工處擔任管理員27年的陳姓男子，辦理退休後才得知夜點費屬於工資，向管理工程處提告請求給付少領的退休金，台北地方法院經計算後，判令須給付陳男10萬元。可上訴。

夜點費屬於工資的爭議，法院多起訴訟，台電多名退休員工提起訴訟，主張退休前的平均工資中「深夜點心費」未計入，請求法院判令台電補發少給的退休金，法官都認定勞基法施行前，夜點費具勞務對價性屬工資，判令台電須補發這些退休員工退休金差額定讞。