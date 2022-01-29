蔡英文總統今天到嘉義慰勉海巡署第五巡防區指揮部。（海巡署中部分署提供）

蔡英文總統今天到嘉義慰勉海巡署第五巡防區指揮部，與官兵合照。（海巡署中部分署提供）

蔡英文總統29日到嘉義慰勉海巡署第五巡防區指揮部、第四岸巡隊、嘉義查緝隊及第十三海巡隊，肯定官兵查緝毒品走私、防堵非洲豬瘟及執行各項救生救難工作的表現，並向投入F-16V戰機墜海失事搜救任務的官兵表達最深謝意。

蔡英文首先聽取海巡署第五巡防區指揮部的工作簡報，接著閱覽行動救援車及ATV救援沙灘車、遙控式動力救生圈及手持式熱顯像儀、30P及60P救生艇等裝備。

蔡英文致詞表示，春節期間全國各地的分署、海巡隊、岸巡隊、查緝隊以及各外離島與東南沙指揮部的所有同仁仍堅守崗位，才能讓國人安心過年，大家都辛苦了！

蔡英文表示，過去一年不論是查緝毒品走私、防堵非洲豬瘟，或是執行各項救生救難工作，海巡同仁都有很好的表現，政府一定會給大家最大的支持，除了國艦國造的海巡艦艇，也購置各式高科技救生裝備，讓大家執勤時，可以更有效率、更加安全。

蔡英文指出，在前段時間的戰機事故中，就有新購置的救援裝備投入到搜救任務中，她要向參與搜救的人員表達最深的感謝。

蔡英文隨後頒發春節加菜金慰勞海巡官兵，海洋委員會主任委員李仲威、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、海巡署長周美伍、中部分署長張忠龍等人陪同。

中部分署表示，春節假期是出遊旺季，提醒民眾注意親海遊憩安全，若遇岸際發生緊急危難情事，可撥打海巡「118」免費專線尋求服務。