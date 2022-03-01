美軍太平洋艦隊勃克级飛彈驅逐艦拉爾夫．約翰遜號（USS Ralph Johnson DDG 114），在26日穿越台灣海峽。也是美軍艦2022年首次穿越台灣海峽，但軍事專家張競轉貼大陸軍事網站報導提到，此次拉爾夫、約翰遜·號行動異常高調，全程打開船舶自動識別系统（AIS），而且還與海巡署嘉義艦近距離「偶遇」，其實內藏兩個重要疑點，恐私下進行聯合演訓。對此，海巡署則回應，照慣例，各國公務船隻或軍艦經過台海，海巡艦艇均會進行嚴密監控，這是任務慣例，對任何國家也都一樣。

張競表示，這次美艦通過台灣海峽，最值得注意的是，該艦於26日晚21時许航經台灣海峽東口時，與海巡署最新下水的嘉義艦（CG5001）「偶遇」。根據嘉義艦的船位信息顯示，嘉義艦25日晚18時返回台中港，於晚22時又出海，26日全天在台灣海峽東口處慢俥等待，16時許開始沿台灣海峽向西航行，並於21时許與拉爾夫．約翰遜號相遇，兩艦最近僅2.5海里。

美飛彈驅逐艦經台海，照片中海巡嘉義艦曾近距伴隨，軍事專家張競表示有兩大疑點。(中時資料庫)

張競今在臉書轉貼大陸「軍鷹智庫」網站報導內容，並表示大陸對我方相關動態都一直高度關注中。依該篇報導內容，此次美艦與嘉義艦的「偶遇」看似偶然，仔細分析有以下二個疑點：

一是嘉義艦緊急返航與緊急出航相當不尋常:

根據公開的AIS信息，嘉義艦自2月19日以来，一直在台中港至台北港沿岸海域活動，但25日晚18時突然緊急返回台中港，但22時又再行出海，推測可能是緊急搭載人員或設備上船。

二是與美艦「偶遇」時，雙方刻意放慢船速：

嘉義艦26日全天在台灣海峡東口處慢俥等待，但至16時許，美艦通過台灣海峽中部時，即開快俥向沿台灣海峽向西航行，21時許與美艦相遇時，雙方均放慢船速，與美艦相遇1個小時後，嘉義艦於22時許追隨美艦轉向東北方向，顯示此「偶遇」可能是刻意安排的「偶遇」。

報導稱，這令人聯想到2021年8月10日，也是嘉義艦等4艘海巡艦艇傳說是在花蓮外海與美軍艦聯合演訓，因此，不排除此次又是落實「設立海巡工作小组備忘錄」，與美艦再次進行不公開的聯合演訓。

海巡署官員則回應，海巡艦艇對於各國公務船隻或軍艦通過台海，均會進行嚴密監控並了解意圖，但不會針對單一案例評論。海巡官員也說，俄烏開以來，外國籍船艦通過台海頻率愈來愈高，海巡艦艇均有嚴密監控。