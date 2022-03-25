海巡署艦隊分署林姓隊員遭酒駕遭判刑2月定讞，但他在去年10月16日上班途中遭攔檢，酒測值達0.42毫克，被懲戒法院判決降2級改敘，他另在去年12月4日到巡防區指揮部接勤途中，也被警方攔查，酒測值0.33毫克，懲戒法院另案審理後將他判決休職6月。可上訴。

林男支援海洋委員會海巡署第九巡防區指揮部管制官，去年12月4日晚上8點多他前往第九巡防區指揮部接勤途中，遭警方臨檢攔查，酒測值為每公升0.33毫克，無肇事及受傷情事，警方依公共危險罪移送至檢方偵辦，經偵查庭諭知無保候傳。

海洋委員會認為，林酒後駕車違犯公共危險罪，違法情事明確，他是職司犯罪調查職務之警察人員，違犯刑事法案件，將可能導致公眾喪失對其執行職務之信賴，致嚴重損害政府之信譽，移請懲戒法院審理。

懲戒法院審理後認為，林在2011年間曾因飲酒後駕駛動力交通工具被判刑2月確定，去年10月16日又飲酒後駕駛動力交通工具，這次又再犯，顯見其屢次不改，判決休職6月。可上訴。