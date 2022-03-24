根據環保署統計，全台清潔隊員受傷率平均為1.2％，但嘉義縣清潔隊員受傷比率卻高達2.4％，高出平均一倍，嘉義縣長翁章梁為改善狀況，補助公所垃圾車加裝護欄、回收車裝安全帶等，目前全縣18鄉鎮市除阿里山鄉、大埔鄉因採定時定點收垃圾無需求外，其他地方皆已申請安裝。

清潔隊員執行勤務時因場所及工作性質且時間不固定、使用的機具多樣且危險性高，大大增加清潔隊員執勤時受傷機率，嘉義縣環境保護局爭取經費補助公所垃圾車後隨車人員站板加裝安全護欄、資源回收車廂內加裝掛勾及安全帶保障執勤免於受傷，從去年至今年已補助42萬6000元。

番路鄉的清潔隊員表示，因站在後方無法預知前方路況，所以資源回收車加裝安全掛鉤可以保障自身安全，避免沒注意車子開動而不小心摔落。

環保局指出，保護隊員不受新冠病毒傳染，嘉義縣自2020年4月起補助130萬在各鄉鎮市垃圾車後加裝消毒設置，當車輛清運壓縮垃圾時，即自動噴灑次氯酸鈉消毒，保護清潔隊員及民眾安全免遭受感染；每年也購買新工作服，讓隊員執勤時有舒適穿著，維護隊員工作身心。