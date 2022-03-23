黑熊與豬若發生衝突，多數人認為，高大的熊肯定占優勢，但豬其實也非省油的燈。美國一名女飼主養了2隻豬，平時生活在後院的圍欄裡，豈料近日一隻黑熊竟溜進去，而豬隻發現後，牠們輪番上陣衝撞黑熊，把對方嚇得落荒而逃。

兩隻豬看到黑熊闖入後，馬上進入備戰狀態，對對方展開攻擊。(影片來源/YouTube/USA TODAY)

根據《The Dodo》報導，美國康乃狄克州一名女飼主蕭爾（Rebecca Shaw）養了2隻豬，分別是哈姆雷特（Hamlet）與瑪莉（Mary），當時家人發現屋外有熊在遊蕩，她便趕緊查看監視畫面，只見一隻黑熊發現豬圈後，竟跳進圍欄裡逗弄小豬們。

而瑪莉發現有入侵者後，朝著黑熊的方向撲過去，隨後哈姆雷特也加入行列，黑熊被逼到豬圈角落，趕緊爬出圍欄，之後只敢在外面查看，沒多久就離開了，所幸哈姆雷特與瑪莉都未受傷，起初蕭爾還擔心兩隻豬恐會被攻擊，沒想到牠們竟如此兇猛。

蕭爾表示，「幸好牠們平安無事，瑪莉通常是保護者，而哈姆雷特膽子比較小，牠連看到自己的影子都會害怕，經過這件事後，我為牠感到驕傲」。男主人大衛（Kevin David）對此也提到，豬隻雖然體型不小，但仍不是熊的對手，此次出沒的黑熊應該還是幼崽，而且豬隻可能並非牠的目標，他們飼養的豬才得以逃過一劫，由於當地有非常多熊出沒，未來也將加強防護，例如加裝電圍籬等。