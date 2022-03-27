國家中山科學研究院原定24、25日分別在九鵬基地和東海岸發射「無限高」飛彈，卻臨時取消，據了解，25日晚間發射緊急喊停，主要是在管制的時間，空勤黑鷹直升機要到蘭嶼執行2名病患後送，在「救人優先」原則下取消發射。

中科院24、25日分別在屏東九鵬基地和東海岸成功鎮海邊的最大彈道高度「無限高」實彈射擊， 24日晚上東海岸沿海和九鵬外海天空烏雲密閉，最後在晚上8時20分取消射擊，25日晚上東海岸和九鵬基地外海天候佳，可看到星星，但從晚上7時40分等到8時30分後，取消發射。

據了解，空勤總隊第3大隊第3隊25日晚上接獲總隊勤務指揮中心電話通知，蘭嶼38歲張姓男子因腔室症候群及42歲呂姓男因心肌梗塞，經蘭嶼衛生所診斷評估後申請空中醫療後

送返台就醫。

編號NA-707黑鷹直升機職25日晚上8時20分飛往蘭嶼，8時49分降落蘭嶼機場，9時10分從蘭嶼返回台東豐年機場。

由於黑鷹從接獲出勤指示至任務結束，這段時間剛好在中科院公告的射擊管制時間。第3隊表示，黑鷹出勤任務是依照總隊的指示，至於中科院昨晚取消飛彈射擊是否和病患後送有關，不清楚。