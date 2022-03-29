北韓日前聲稱24日成功試射最新型「火星-17」洲際彈道飛彈，但南韓國防部分析，當天試射的飛彈是舊型的「火星-15」，認為平壤當局是為遏制先前試射失敗的流言而謊稱試射「火星-17」成功。

韓聯社報導，國防部今天下午向國會提出的報告中，首次正式提出關於24日北韓發射飛彈為「火星-15」的分析結果。

北韓24日於平壤順安機場以高角度發射一枚洲際彈道飛彈，南韓及日本官方先後證實這次發射飛彈高度及距離都超過先前數據；但北韓在兩天後報導聲稱該次試射最新型「火星-17」飛彈成功，仍遭專家質疑真實性。

南韓國防部指出，北韓16日試射「火星-17」失敗後，為遏制周邊居民目擊當天狀況後傳出的流言及維護體制穩定，認為有必要在最短時間內傳達「成功訊息」，因此再次發射成功率高的既有飛彈「火星-15」，藉此聲稱試射新型飛彈成功。

北韓16日在順安機場發射「火星-17」，但不到20公里高度處爆炸，相當於發射初期就失敗。

南韓國防部藉由24日發射飛彈的飛行特徵，北韓公開影片中金正恩的影子、天候、技術因素等證據分析，與美國當局取得相同分析結果，斷定這次發射飛彈為「火星-15」。

其中就金正恩在發射現場的影片，報告指出，金正恩的影子落在西邊，拍攝時間約為上午8到10時，但飛彈發射時間卻是在下午；且發射當天，順安機場一帶應是雲層密集，但影片中卻是萬里無雲。

南韓國防部分析，北韓對外聲稱試射新型飛彈成功，帶有希望藉此提高軍事強國地位、爭取協商籌碼的目的，但這次假稱試射「火星-17」成功，「推測對內宣傳的考量比重應該更大」。

南韓軍方推測，在4月前北韓領導人金日成冥誕等北韓重要政治活動期間，平壤當局可能再次試射「火星-17」，南韓軍方正在密切關注相關動向。（編輯：韋樞）1110329