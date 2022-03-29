《貓熊旅行團》(上誼文化提供)

跟著繪本，計畫疫後旅行！信誼出版社與上誼出版社聯合企畫的「跟著圖畫書去旅行」系列，從《荷蘭，藏在角落裡的故事》，到《荷蘭，每個角落都有故事》、《世界城市趴趴走》、《世界趴趴走》遊戲盒、《巴士到站了》等，讓孩子認識各地風土人文；上誼文化最新引進的日本暢銷遊戲繪本《貓熊旅行團》，更能玩遍水族館、遊樂場等八大景點。

兒童節到了，想安排孩子的旅遊活動，卻又擔心疫情？由年僅33歲的日本繪本作家野花遙繪製的暢銷遊戲繪本《貓熊旅行團》，作品已獲多項日本繪本大獎。上誼文化總編輯劉維中表示，這是一本孩子最喜歡的旅遊景點大集合：坐上貓熊巴士，可以遍遊水族館、遊樂園、甜點工廠、美術館、兒童百貨公司、彩虹溫泉、天空之城，夜晚在美麗的煙火中結束，不同的閱讀順序和觀察中，都有不同的驚喜和樂趣。

劉維中說，不管是跟著作者從每個景點設定的3大謎題線索開始閱讀；或是從最後面的「旅行照片」發現自己遺漏的有趣景點，回頭找找看；也可以跟著特定貓熊團員旅行，發現那隻總是買到提不動的貓熊、忙著拍照留念的貓熊、沿路拉手風琴的音樂貓熊等等，有趣而又堅持自己玩法的團員，也帶來不同的旅行風貌。

《貓熊旅行團》台灣版出版，還特別獨家設計製作了桌遊大冒險，全家人一起看繪本，比比看誰的手眼最快，找到最多圖像。