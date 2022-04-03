記憶中的大象溜滑梯 教長認為最棒的兒童節禮物 11:582022/04/03 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部長潘文忠坐在他以前就讀小學內一座大象溜滑梯的滑道上。（摘自潘文忠臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明天就是兒童節了，教育部長潘文忠今天更新個人臉書的大頭貼照，他坐在以前就讀小學內一座大象溜滑梯的滑道上，跟網友分享小時候就學時的特別回憶。 潘文忠表示，這座大象溜滑梯位在宜蘭新南國小內，雖然現在已經不能使用，但這是當時的校長老師帶著他們搬水泥，一起共同製作完成的，是他與同學們珍貴的美好回憶，也是最棒的兒童節禮物！ 紙風車表演打頭陣 台中兒童節有藝思 歡慶兒童節 味全捐5萬瓶保久乳助偏鄉及弱勢孩童 #大象溜滑梯 #兒童節 #最棒 #禮物 #林志成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南茂辦兒童節公益活動 前進新竹錦屏國小、秀巒國小 20:382022/04/01 財經 防疫旅館兒童節不無聊 市府贈免費玩具包 13:162022/04/02 寶島 豐榮國小義賣助同學 饒慶鈴行動支持 04:102022/04/02 地方新聞 天候恐持續不佳 竹市兒藝節：兒童節再來放風 20:072022/04/02 生活 中壢SOGO童樂會嗨翻兒童節 04:102022/04/03 《旺來報》 豐榮國小阿凡達社區共讀站啟用 饒慶鈴以行動支持孩子互助 17:512022/04/01 寶島 孩子王陳其邁 兒童節大玩泡泡 04:102022/04/03 地方新聞 夜市牛排進駐 5小學齊享兒童節牛排大餐 17:402022/04/01 寶島 金門兒童節表揚大會改地點 迷路家長抱怨：愚人節還沒過 10:352022/04/02 生活 竹市慶兒童節 送河馬樂樂口罩掛繩 04:102022/04/02 地方新聞 屏東一鄉一遊具 高樹森林狂想曲啟用 04:102022/04/02 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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