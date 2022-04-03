明天就是兒童節了，教育部長潘文忠今天更新個人臉書的大頭貼照，他坐在以前就讀小學內一座大象溜滑梯的滑道上，跟網友分享小時候就學時的特別回憶。

潘文忠表示，這座大象溜滑梯位在宜蘭新南國小內，雖然現在已經不能使用，但這是當時的校長老師帶著他們搬水泥，一起共同製作完成的，是他與同學們珍貴的美好回憶，也是最棒的兒童節禮物！