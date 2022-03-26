生肖運勢網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬鼠、猴、雞、豬的人4月運勢最旺，身邊喜事不斷，職場和生活上機遇多，而且擁有心想事成的好運，一整個月無憂無慮。

▍1.生肖鼠

屬鼠人4月將步入「三合貴人」之吉運，諸事順心，事業上健步如飛，連連升級，身邊掌聲不斷，受到長官和同事肯定。工作順遂，有望升職加薪，賺錢容易，進帳輕鬆，日子過得順心如意。心情好，福氣旺，快和朋友親人相聚，把這份喜悅傳遞下去吧！

▍2.生肖猴

屬猴人4月將步入「三合貴人」的吉運，運勢一路旺到月底，一整個月心想事成。有貴人賞識，無比幸運，更容易獲得成功，會發現致富的良機，容易一本萬利，在發財道路上順風順水，運氣特別好，受到老天爺庇佑，沒有辦不成的事。

▍3.生肖雞

屬雞人4月將步入「六合貴人」之吉運，樂觀開朗，人際關係迅速拓展，和同事相處愉快，工作非常開心。4月業務方面成績優異，讓上司和同事驚嘆不已，職場道路很順，努力打拚會有很大的收穫。有機會負責重要任務，成為大紅人，抓住機遇好好表現，前途一片光明，飛黃騰達。

▍4.生肖豬

屬豬人4月有「食神制殺」之吉運，自信的狀態和超強的能力招來貴人相助，不用一個人辛苦打拚，得上天庇佑，處處逢貴，事業順心，賺錢能力強，橫財也滾滾而來，好運氣攔也攔不住。工作順心，愛情來臨，有「紅鸞」桃花入命，單身者能遇到好緣分，有異性暗戀，也有主動追求的人，有望遇到條件不錯的對象，墜入愛河。

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