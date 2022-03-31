清明節氣期間草木萌發，處處給人欣欣向榮的感覺。清明祭祖活動能展現家族向心力，又能表達對祖先的感恩，運勢命理網站「旺好運」分享清明開運法，連假前先學起來，放假期間幫自己開運、轉運，一路旺到年底。
▍1.居家擺設多用綠色系
清明節氣屬「木」的磁場，「木」元素是綠色，所以增加綠色擺設能與外界的旺氣相呼應，可以將寢具、窗簾等換成綠色，達到開運效果。
▍2.大門懸掛柳枝
楊柳有強大的生命力，命理中認為柳條有驅鬼辟邪的作用，清明期間於大門懸掛柳枝即可趨吉避凶。
▍3.外出踏青
天氣轉暖，植物蓬勃發展，陽氣旺盛，呈現出勃勃生機，外出踏青身體會得到大自然的洗禮，充滿正能量，除去身體的晦氣、病氣，帶來好運。
▍4.放風箏除霉運
陽光下的陽氣及大地萬物勃勃生機的良好氣場，讓人開懷放鬆，放風箏放走霉運，讓清風送走倒楣氣場。
▍5.除舊布新
家裡大掃除，來個除舊布新，廢棄物有負面的能量磁場，清除後增加正能量的空間。
▍6.盪鞦韆去霉運
盪鞦韆時口中念：「霉運去、好運來」，幫自己轉好運。
▍7.祭祖保佑
已故的祖先和我們有血緣關係，即使他們過世，墓地的優劣磁場也和子孫運勢有關聯，當你前往掃墓，等於就和他們有個磁場能量的近距離交流，因為是親緣關係，你去看他，對他好，他也會感謝你，無形中他會幫你，會給你一些正能量。
【本文轉載自「旺好運」，經旺好運授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「旺好運」粉絲團】
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