民眾黨立委蔡壁如日前在臉書貼出與網紅四叉貓吃飯的照片，並稱四叉貓有一顆溫柔的心，「就像他要我摸摸他的頭一樣」。「摸頭說」意外引發討論，藥師林士峰則批說，「如果連平常罵你弄你噁心你的人，都可以心平氣和的吃頓飯，去摸頭。這個黨的黨格到底在哪？」對此，蔡壁如昨（1）日在臉書還原當天見面過程，而對於被偷拍，四叉貓則爆粗口表示，「早知道會被偷拍我就自己全程開直播，不讓別人賺流量」。

蔡壁如指出，四叉貓從大禮包到提出酒駕參選人的適妥性，再到說每天都要爆料，這無疑對民眾黨產生了很大的衝擊。而在她還沒跟四叉貓見面前，確實想說，「會不會他又刻意製造話題，想再分裂民眾黨？」但這幾年來，國內政壇第三勢力的誕生，有很多確實是靠鄉民力量撐起來的一片天，從2020捐款數字和政黨票的結構就看得很清楚，所以她要顧慮的是什麼事？「事情很單純，複雜的是人」，於是她一本初衷、心無雜念，推廣農特產品才是她赴約的目的。

至於許多人對於「摸頭」這件事有很多想法，蔡壁如則坦然面對任何意見，但她相信這無須參雜過多政治陰謀與算計。她表示，「當天匆忙從立院辦公室出門與四叉貓的見面，先前聽說他喜歡多毛熊的玩偶，辦公室裡沒有多毛玩偶但還有花生糖，我想這可作為伴手禮送給他去分享給周邊朋友。」四叉貓也大方分享了一些事，例如「民眾黨黨內有內鬥，也有很多人給我黨內資料，其他我沒說，但酒駕一定要講，然後那個改名字的，妳事前不知道嗎？」

蔡壁如轉述，聊了聊四叉貓主動說：「我不爆料了，如果有爆料都是別人唷！壁如姐姐摸頭成功。」這句話來得突然，她則回，「謝謝，農產記得幫忙推。」四叉貓回她「我會拿給會煮東西的。」

此外，對於有媒體說要爆料，有民眾拍到31分鐘影片，文字闡述內容提及內鬥密謀等等，蔡壁如則笑笑地說：「那就爆料吧，杜撰的故事那就大可不必！」四叉貓也在臉書分享被偷拍的心情，「覺得噁心之中又帶有一絲絲的性奮感，不知道好事之徒想拿這些素材打算怎麼加工抹黑我和壁如姊啦，好加在我有先拍照打卡讓整個閨蜜聚公開透明，不然我抱著手提袋離開的截圖被拿去看圖說故事，直接寫成『四叉貓密會立委，拿了幾十萬現金當封口費』」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障