傳接任民眾黨祕書長？蔡壁如：不會有人事變動 22:252022/02/06 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近日有消息傳出民眾黨立委蔡壁如將接任民眾黨祕書長。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨立委蔡壁如、民眾黨主席柯文哲 (翻攝蔡壁如臉書) 近日有消息傳出民眾黨立委蔡壁如將接任民眾黨祕書長，蔡壁如今日於臉書回應，民眾黨主席柯文哲近日希望自己能去黨部幫忙，準備年底選戰，自己會到黨部做事，但不會有人事變動。 蔡壁如表示，年底即將舉行地方選舉，民眾黨在各地都有提名地方議員參選人，但因過年前有些人選引起社會紛擾，加上黨的提名制度還有不足的地方，所以柯文哲希望自己去黨部幫忙，準備啟動選戰模式。 蔡壁如說，民眾黨很小，也沒時間跟本錢內耗，自己到黨部後，不會談人事，也不會有人事變動。而身為民眾黨員，自己一定為黨盡心盡力。 #民眾黨 #蔡壁如 #黨部 #人事變動 #祕書長 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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