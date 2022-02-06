民眾黨立委蔡壁如、民眾黨主席柯文哲 (翻攝蔡壁如臉書)

近日有消息傳出民眾黨立委蔡壁如將接任民眾黨祕書長，蔡壁如今日於臉書回應，民眾黨主席柯文哲近日希望自己能去黨部幫忙，準備年底選戰，自己會到黨部做事，但不會有人事變動。

蔡壁如表示，年底即將舉行地方選舉，民眾黨在各地都有提名地方議員參選人，但因過年前有些人選引起社會紛擾，加上黨的提名制度還有不足的地方，所以柯文哲希望自己去黨部幫忙，準備啟動選戰模式。

蔡壁如說，民眾黨很小，也沒時間跟本錢內耗，自己到黨部後，不會談人事，也不會有人事變動。而身為民眾黨員，自己一定為黨盡心盡力。