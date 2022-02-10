國民黨備戰年底縣市長選舉，最早提出台北市長選舉應藍白合的國民黨前副主席郝龍斌今天表示，目前看不出來民眾黨在一對一選舉有當選的機會，而國民黨要能戰才能和，和民眾黨之間的談判是讓雙方利益達到最大，彼此不會因在野互相扯後腿造成雙輸局面。

郝龍斌上午接受《千秋萬世》廣播專訪表示，台北市長柯文哲2014年當選，就是白綠合，這是政治常態，現在不僅是國民黨，民眾黨也說能談就談、要戰就戰，他相信國民黨要先團結，能戰才能和，也就是自己要夠強且把握能贏。

郝龍斌以市議員選舉為例，若提名過程沒有經過適當協調，到後來國民黨與民眾黨一定是搶同一塊餅，彼此選票相互擠壓，因此，若要談就是讓雙方利益極大化，不會讓相互扯後腿造成雙輸局面發生，若做不這點，就沒得談。

他坦言，雙方若要談，就是就全台選區來談，要談並不容易，且成功機率不大，但可以努力談成對兩黨都有好處，不過他並不抱太大希望；最起碼國民黨已先表達善意。

他指出，政治上有給有拿，如何讓民眾黨拿到一些東西，並放棄一些東西，國民黨要想清楚，而以一對一選舉來看，以民眾黨目前的實力，要成事（當選）不足，但敗事（把國民黨扯下來）是有可能的，這對在野力量擴大是有幫助還是損害，這也是民眾黨要思考的，目前看不出來民眾黨在一對一選舉有贏的選區。

至於國民黨立委陳玉珍建議國民黨在新竹市與台北市談藍白合，應勸台北市副市長黃珊珊參選新竹市長，郝龍斌說，各縣市可就提名人選來溝通，但勸黃珊珊到新竹並不實際，因為把她空降到新竹，是否能替民眾黨爭取席次、有無勝選把握，都很有問題。

國民黨啟動九合一選舉布局，昨公布縣市長候選人提名辦法，定調現任優先、以協調代替初選，郝龍斌認為，現任優先對任何政黨都是如此，若真的有非常強的挑戰者，不接受現任優先結果，黨中央就要積極協調，若實在不行，就採大家都能接受的初選來解決。

對於黨主席朱立倫喊出年底縣市長選舉拚6都過半，拿下16席，郝龍斌說，有些縣市蠻有可能勝選，比如基隆、桃園、台北，但問題是要提出孚眾望、接地氣的人選，以及國民黨能否團結一致打選戰，這些地方應蠻樂觀，接下來從地方包圍中央，國民黨責無旁貸。