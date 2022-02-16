2022台北市長選戰藍綠白爭霸，前台北市長郝龍斌二度拋出「藍白合」策略，還嗆民眾黨成事不足、敗事有餘。志在參選的北市副市長黃珊珊今接受專訪指出，藍白合就是假議題，還妙舉哆啦A夢中的胖虎來比喻，酸國民黨嘴上說合作，背後只為政黨利益，還直言如果藍營過去真做得好，就不會丟掉政權。

首都之戰近在眼前，目前國民黨立委蔣萬安被視為最強人選，民進黨則有衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍，以及有意接棒現任市長柯文哲理念的黃珊珊，但目前尚未有人開第一槍、正式表態參選。

黃珊珊今接受媒體人黃光芹專訪，針對民眾黨秘書長謝立功強調「珊珊一定會選」，她對此不願正面回答，僅說台灣面對的挑戰是後疫情時代，重點不在黃珊珊想要幹什麼，而是未來台北市需要什麼樣的市長，她強調自己還有副市長職務，做好每天的工作就是對選戰的最好準備。

對於近期民調數字顯示蔣萬安約有37.4％、陳時中31.3％、黃珊珊僅有18.6％。她則說自己當了20幾年的議員，都沒看過民調，認為看數字沒有意義，也說自己會認真做事，不會玩黃袍加身、被動參選、萬人拱月的把戲，還意有所指表示「一直講別人衰，不會讓自己成功」。

「藍白合就是個假議題！」黃珊珊回憶，自己以前在親民黨，大家都愛說「國親合」最後真的合了嗎，她還要國民黨不要這麼害怕，畢竟藍營家大業大、民調贏這麼多，不是應該很篤定、非常有把握嗎，若不想努力只想為自己失敗找理由，恐將永遠失敗，她也強調若自己都做不好，別人為什麼要聽你的？

黃珊珊還舉哆啦A夢中個性強勢的胖虎、懦弱的大雄來比喻，「你要跟人家合作，然後全部都是你拿走，請問怎麼合作？成事不足敗事有餘的大局是誰的局？是一個政黨的局，不是城市的局，你只想自己的政黨利益，人民是不會買單。」還狠酸國民黨若做得好，就不會丟掉政權。