前立委顏寬恒補選落敗後，今現身大甲鎮瀾宮接受媒體訪問。（王文吉攝）

台北市長選戰國民黨「不辦初選」 顏寬恒：盼黨善待每位候選人

前立委顏寬恒補選落敗後，16日現身大甲鎮瀾宮聲援羅智強縱走台灣400公里。顏在致詞表示，2022地方選舉攸關台灣未來，國民黨在飄渺之際，不希望因放話而折損黨內優秀人才。他也提到，自己是落選的人，無論未來有無任何職務，都可以團結為國家、地方而努力。

顏寬恒受訪時表示，國民黨很多優秀人才，包括台北市議員羅智強、立委蔣萬安，以及地方上努力耕耘的戰將們。年底六都及縣市長、議員選舉，國民黨要善待每一位戰將及每一位候選人，讓大家的能力、戰力能夠被肯定，團結才能找出最好人選，分赴每一個戰場。

「不希望有不好的放話，而折損優秀人才！」顏寬恒語帶憂心表示，國民黨在飄渺之際，我們每個人都希望國家社會更好、百姓能夠幸福，因為有這個動力能量，凝聚大家再一起，而不是國民黨要提名誰。

顏寬恒表示，雖然公投沒有成功，但在過程當中集合所有人力量，未來還有更多要做的事情。2022地方選舉攸關台灣未來，國民黨應該要做全盤規劃，才能做出對民眾最有利的決定，並做最好的在野黨，監督讓大家無法認同的政府。

顏寬恒說，自己是一個落選的人，智強兄宣布不再參選，馬前總統已經選到不能再選了，但是我們還有像是立委楊瓊瓔、現任議員及參選人等，都是台灣的希望，監督執政黨最強的在野力量，「無論未來有無任何職務，都可以團結再一起，為國家、地方發展而努力。」