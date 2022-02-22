國安會前秘書長、「九二共識」創造人蘇起今天受訪坦言，現在已經不是國民黨的問題，「九二共識」的時代已經過去了。對此，國民黨立委林為洲表示，九二共識的精神來自中華民國憲法，時代過去了，但不表示憲法有改變，因此國民黨應該要用新的論述方式，呈現憲法中關於主權跟治權相關規定。

對於蘇起說九二共識時代已經過去，林為洲認為，蘇起的意思是民進黨執政後不認同九二共識的意涵，民進黨不會去實踐九二共識，所以九二共識的時代已經過去。且九二共識這麼久遠，年輕人都不了解他的意思。

但林為洲也強調，雖然九二共識已經過去，但九二共識的精神是基於憲法相關規定，是憲法中對於兩岸主權跟治權的規範，現在的憲法還是一中憲法，中華民國擁有兩岸的主權，治權只及於台澎金馬，總統、國會議員依據憲法增修條文由台澎金馬人民選出，這樣的規範是九二共識的精神，也就是一中各表，對主權各自描述，不去爭論，擱置爭議，相對治權上則承認對方，我們承認中國大陸是中共政權在治理，台澎金馬則是中華民國政府在治理。

林為洲說，在兩岸治理方面，兩岸可以透過簽訂協議來討論，做事務性處理，這也是治權的承認。九二共識的精神來自中華民國憲法，時代過去了，並不表示憲法改變，應該要用新的論述方式，呈現憲法中關於主權跟治權相關規定，希望新論述有助兩岸和平穩定，這也是國民黨責任。