朱立倫2020年當選中國國民黨主席，中共總書記習近平9月26日發出賀電。（圖片由中國國民黨提供）

日前，大陸媒體《人民政協報》刊登評論文章，點名批評國民黨2名立委是「暗獨」，當事人均予否認，國民黨主席朱立倫也就此重申國民黨立場。大陸國台辦發言人馬曉光今天（23日）在例行記者會中回應，兩度提及朱立倫2020年當選中國國民黨主席後，中共總書記習近平當年9月26日發出的賀電內容，「是國共兩黨交往對話的權威政策」。馬曉光重申，堅持「九二共識」、反對「台獨」依然是國共兩黨交流合作和對話的基礎。

中國政協機關報《人民政協報》2月12日第五版「兩岸經合周報」刊出署名高楊所撰寫的《促統必須同時和島內「兩股」勢力作鬥爭》的評論文章，文章稱，有兩股勢力阻礙中國統一，其一是主張台獨的民進黨反動派，另一則是勾結美日的國民黨頑固派。該文甚至點名林為洲、陳以信為「暗獨」，在台灣和國民黨內掀起軒然大波。

朱立倫連續2天在臉書上回應。第一天回應時強調「中華民國派」；第二天態度轉為強硬，朱立倫怒斥大陸官媒作者「跋扈獨斷的戰狼嘴臉」。

馬曉光指出，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。對於兩岸長期存在的政治分歧問題，兩岸同胞應該在一個中國原則基礎上，通過對話溝通凝聚智慧，聚同化異，尋求破解之道。

馬曉光表示，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁是兩岸關係緊張動蕩、台海和平穩定遭到破壞的根源。希望台灣負責任的政黨和人士同大陸一道共同反對和遏制「台獨」，鏟除「台獨」禍根，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，夯實和平統一基礎，維護中華民族根本利益。

台媒TVBS記者追問，該陸媒文章點名2位國民黨立委為「暗獨」，並指出國民黨的頑固派應該迷途知返。請問是否代表大陸官方對待國民黨的態度？台北論壇董事長、「九二共識」一詞創造者蘇起日前稱，「九二共識」的時代已經過去了，未來應找到新的論述維持兩岸和平，請問發言人對此有何評論？

馬曉光表示，習近平總書記電賀朱立倫當選中國國民黨主席，指出過去一個時期兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上良性互動，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。堅持「九二共識」、反對「台獨」依然是國共兩黨交流合作和對話的基礎。

本報記者接著追問，目前中美關係緊繃，中國大陸一直呼籲美國和中方相向而行，但卻對台灣和美方接觸很有意見，除了批評民進黨當局倚美謀獨之外，現在也批評國民黨立委「暗獨」。大陸這麼做，等於把國民黨逼入牆角，藍營支持者也有微詞，擔心國民黨將難以發揮促進兩岸和平發展的力量。請問發言人，如此一來，大陸要爭取台灣民心，是否將變得更加困難？

馬曉光，他剛才已經講過，請媒體認真研讀習近平總書記電賀朱立倫當選中國國民黨主席的有關表述，「這是國共兩黨交往對話的權威政策」，「你對此視而不見，一天到晚猜別的，新聞記者啊，我們還是要專業一些。」

馬曉光重申，堅持「九二共識」、反對「台獨」依然是國共兩黨交流合作和對話的基礎。

★習近平賀電全文（2020.9.26）

台北

中國國民黨中央委員會

朱立倫先生台鑒：

值此先生當選中國國民黨主席之際，深表祝賀。

過去一個時期，我兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政基礎上良性互動，加強合作，順應兩岸同跑共同願望，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。當前，台海情勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前，期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，為同胞謀福祉，為台海謀和，為國家謀統一，為民族謀復興。

順頌 時祺

中國共產黨中央委員會總書記習近平

二❍二一年九月二十六日