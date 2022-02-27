俄羅斯入侵烏克蘭，國民黨大老紛紛提出意見評論。國民黨前主席洪秀柱認為，「入侵者」和「受害者」的角色該如何定義，絕對不是由我們說了算。對此，國民黨立委蔣萬安27日受訪時強調，對於俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，當然予以譴責，對於任何侵入領土行為，絕對嚴厲譴責。

對於洪秀柱稱烏克蘭、俄羅斯誰是入侵者、受害者不應該由我們定義，蔣萬安回應，「對於俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，我們當然予以譴責」，對於任何侵入領土行為，絕對嚴厲譴責，他也呼籲蔡政府仔細思考提供人道救援可能性，對於未來可能發生問題，包括對全球供應鏈衝擊、民生物資影響等，都應提早因應。

被問及洪秀柱的言論與台灣主要認知不太一樣？蔣萬安再次重申，「所以在烏俄戰爭，俄羅斯對於烏克蘭的的侵入行為當然是予以譴責」，這是目前國人透過外媒報導所感受到，對於和平、反戰價值的堅持，是國人共同共識。

國民黨副主席連勝文於臉書國民黨沒有屈服武力脅迫、字典沒有投降，綠營卻「發射」口水、鍵盤保護台灣，蔣萬安說，昨天看到外電報導中，烏克蘭有一對情侶提前完婚，完婚之後馬上拿起武器站上第一線捍衛國家，這真的令人非常感動，烏俄戰爭告訴我們的是，國家面對關鍵時刻，就要不分黨派，大家團結一致對外。

媒體追問，可以認同國民黨字典沒有投降的說法？蔣萬安說，全國都應該有一樣的信念，國家面臨危急、關鍵時刻，全國上下都不應分黨派團結一致對外。對於內容被認為是在分化台灣，蔣萬安表示，出發點就是國家面對危急時，看到烏俄戰爭告訴大家的，就是必須團結一致、奮力抵抗、一致對外。

另外，外界認為國民黨充斥疑美論，前總統馬英九說美國只會提供武器並不會出兵？蔣萬安回應，對於歐美看到俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，而沒有提供軍事援助，當然必須好好仔細分析研究，從當中學到寶貴的一課。

由於國民黨各大老回應不符合主流民意期待，是否擔心影響年底台北市長選情？蔣萬安仍強調，譴責侵略行為，對於任何侵入領土行為都嚴厲譴責；大家都不願意看到戰爭發生，以對於和平反戰價值的堅持，台灣怎麼從當中學到寶貴一課，可以扮演什麼角色，是不是可提供人道協助、用科技戰略地位，盡國際社會一份子的心力，都可以來思考。