中國常駐聯合國代表團網站消息，聯合國安理會美東時間4日就烏克蘭境內核設施安全問題，舉行緊急公開會。中國常駐聯合國代表張軍大使出席會議並在發言中闡述中方立場主張，希望相關當事方謹慎行事，共同確保烏克蘭核設施安全。

張軍表示，中方密切關注烏克蘭局勢的最新發展，對有關扎波羅熱核電站的報導表示關切。根據國際原子能機構從烏克蘭核監管當局獲取的資訊，核電站主要設備沒有發現損壞，輻射水準沒有變化。中方也注意到俄方就有關問題提供的情況和所作澄清。中方高度重視核安全和核安保問題，希望相關當事方謹慎行事，在國際原子能機構祕書處專業技術幫助下，共同確保烏克蘭境內有關核設施的安全。

張軍指出，烏克蘭危機還在複雜演變。當前最重要的，還是要緩和緊張局勢，避免更多平民傷亡，並加大外交努力，盡快回到政治解決的軌道上來。俄烏雙方已經舉行兩輪直接對話談判，並就建立人道走廊達成初步共識。中方對此表示歡迎，希望這有助於更好保護平民，有助於包括中國公民在內外國僑民的安全撤離。中方鼓勵俄烏雙方堅持政治解決的大方向，通過談判達成照顧雙方合理關切、有利於歐洲長治久安的方案。

張軍強調，中方歡迎一切有利於推動政治解決的外交努力，已經並將繼續為此發揮建設性作用。國際社會要保持冷靜和理性，本著負責任和公正客觀態度，為當事方直接談判創造良好氛圍和條件。任何行動都必須有利於推動局勢降溫和外交解決，而不是激化矛盾、火上澆油，導致事態進一步擴大。