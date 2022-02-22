《寰宇新聞》委託世新大學所做的最新民調結果顯示，有51％的民眾反對陳時中請辭衛福部長參選。對此，備戰參選年底台北市長選舉的國民黨立委蔣萬安表示，陳時中說會盡到防疫責任，希望他說到做到，如果陳時中跟民進黨政府覺得選舉比防疫重要，那也是他們的選擇。

對於近期陸續有機構在做台北市長選舉民調，蔣萬安表示，每天民調都會有變動，他現在就是做好立委的本分工作，像是他台灣步入高齡社會，他就很最近關注長照問題，像是「照顧者」的身心狀態，應該建立完善的「照顧者」支持網絡及求助管道，許多家庭都需要長照系統支持，現行法規限制資格不符，這都是這會期他在立院關切重點。

此外，他也將關注防疫還有食安相關議題，像是福島核災食品解禁之後的把關，他會要求要嚴格把關，本會期他也還是會在衛環委員會持續監督。

對於國民黨立委傅崐萁擔任中央選戰策略會報成員，蔣萬安說，國民黨要讓外界感受到正向改變，無論是黨中央選舉委員會或是策略會報，都應該拿出具體改變作為，做到比過去更加公開透明跟尊重，讓外界看到國民黨改變決心。

媒體詢問各家民調做出來的國民黨支持度都很低，還輸給民眾黨，是否擔心影響年底選舉？蔣萬安表示，國民黨再拿不出眼睛一亮改變作為，讓年輕人覺得我們是不友善政黨，這樣趨勢一定會惡化，所有夥伴都該為此努力。

對於國民黨主席朱立倫說國民黨像是內鬥黨，蔣萬安說，主席都說了這麼重的話，讓外界有這樣的印象，就必須面對問題拿出具體改變作為，撕掉標籤。