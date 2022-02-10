民眾黨原先打算在桃園市桃園選區提名陳品杰，但他遭爆料曾經酒駕，陳品杰10日在臉書發表聲明退黨。指黨內同志無情的鬥爭，刀刀見骨，黨外亦有其他政黨的虎視眈眈，隨時準備落井下石，自知無法在黨內有所發揮，更不想拖累發展，決定退黨。

「政治不難，對得起自己良心而已！」陳品杰在臉書發聲明表示，他以前是軍人，退伍後是小老百姓，對於從政，既沒有規畫也沒有想像，只是跟很多人一樣，厭惡政治惡鬥，痛恨黑金亂政，看著電視新聞不能理解為什麼要在立法院打架，直到台北市長柯文哲出現，務實、理性、科徐態度敢動他，想要為國家貢獻一己之力。

他又寫到，2年下來，領導的民眾黨桃園區服務處在幾乎沒有任何資源的挹注下，只靠著志工伙伴、自身人脈的過去累積，朋友們的贊助物資、人力，獨立辦理各項民眾服務、法律諮詢、鄰里互動，也舉辦大小活動，快速的幫助民眾黨在地方建立起品牌形象，換取每一位群眾的熱情。公投選舉也以最節約方式進行文宣、廣告，從不少里長的回饋中得知這樣的作法確實得到桃園民眾的肯定，我們是真正的超越了台灣傳統選舉文化！

陳又寫到，「酒駕事件」成了黨內外對手攻擊的目標，即使過去的酒駕事件是主動告知警察有喝了兩杯啤酒配合酒測，連法院都沒進過，連前科紀錄都沒有，自始至終都是正面回應，誠實解釋過去發生的事情。

但在內外夾殺的情況下，黨內同志無情的鬥爭，刀刀見骨，黨外亦有其他政黨的虎視眈眈，隨時準備落井下石，自知已無法在黨內有所發揮，更不想拖累黨的發展，事到如今，彼此祝福，互道珍重。

陳說，身上的「Tiffany blue」已實在太沈重，謝謝黨內同志這段時間為了支持我所做的各種努力，我會帶著這些美好回憶繼續我的理想，也期待民眾黨可以蓬勃發展，讓台灣政治文化能夠早日翻轉。