年底縣市長選戰將開打，前台北市長郝龍斌日前指出北市副市長黃珊珊民調不如立委蔣萬安，強調應該要藍白合，還說民眾黨成事不足，要把國民黨扯下來是有餘的，引發外界議論。對此，資深媒體人趙少康表示，完全是目前台灣政局的真實狀況，民眾黨的朋友不應該被媒體簡化的標題誤導，甚至中計。

趙少康今（11日）在臉書發文表示，民進黨執政6年，盡顯鴨霸蠻橫、網軍治國亂象，在野黨制衡力量薄弱是主要原因，讓民主機制被扭曲。爭取改變契機撥亂反正，年底地方選舉甚至2024總統大選，在野各陣營勢必合作才能略微平衡監督制衡。

對於郝龍斌從民調分析，認為民眾黨要自力當選將「成事不足」，卻可能因此「敗事有餘」，讓民進黨坐收漁翁，趙少康直言，完全是目前台灣政局的真實狀況，民眾黨的朋友不應該被媒體簡化的標題誤導，甚至中計。

趙少康稱，在野合作本來就是各民主國家常態，台北市長柯文哲2014年能夠勝選，也是因為白綠合，雖然藍白合的確不容易，必須有人適度退讓，但不努力促成，顯然就會讓民進黨佔便宜，也再度失去制衡一黨專政的契機。柯文哲2014年宣示的核心價值就是「推倒藍綠的高牆」、「化解對立仇恨」，希望今時今日的民眾黨，不要在在野間築起新的高牆，對國家整體發展不利。

然而，在藍白合之前，趙少康強調，更重要的是國民黨自己要先團結整合，如果黨內都搞得像一盤散沙、各自算計，當然會被其他陣營看不起，更難談合作，如果最後藍白合破局，團結的國民黨也能靠自己贏得勝選。他要再次提醒，民進黨已經享有各種行政資源、媒體優勢，在野黨不合作就會被各個擊破，各陣營領袖都要發揮智慧，透過放棄小我、思考大我而成事。