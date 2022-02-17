2022年縣市長選戰將在年底舉行，其中台北市長選舉若是「三腳督」，資深媒體人趙少康分析指出，民進黨基本盤最高可拿約42％的得票率，如果台北市副市長黃珊珊得票超過18％，國民黨立委蔣萬安恐怕會岌岌可危，除非藍軍選民出現「策略性投票」，否則最後民進黨可能漁翁得利。

趙少康17日在臉書貼文表示，國民黨中常會通過直轄市議員提名辦法，也宣布成立中央選舉提名委員會，這個委員會的功能外界還有雜音，相信朱主席都聽到了，會做出最睿智的決定。

趙少康指出，年底縣市長布局，有幾點必須關注，面對朝大野小、民進黨一黨專政導致亂象叢生，國民黨必須力保現有的14個執政縣市一個都不少，在民進黨結合中央行政資源及黨媒合一的攻勢下，國民黨已經退無可退，且更進一步，年底必須力拚拿回基隆、桃園、新竹及台北市，擴大地方執政實力。

趙少康接著指出，依照目前情勢，國民黨籍前立委謝國樑積極爭取入主基隆，除了良好的家世，未來必須展現脫胎換骨接地氣的轉變，並擘劃港市合一的施政願景，提升觀光、交通及都市更新等建設，讓基隆風華再現，以實際政策爭取選民認同，相信一切大有可為。至於桃園，去年底四大公投的同意票都大於不同意，加上桃園市長鄭文燦全台輔選、棄桃園市民於不顧的形象已深植人心，桃園市民對民進黨的信任度大打折扣；國民黨則除了在地3名立委都很優秀，台北市議員羅智強也是強棒之一，就看桃園民眾能不能接受外來候選人一起打拚。

趙少康點出，台北市長選戰，由蔣萬安代表國民黨出馬，大勢底定，最大問題是台北市副市長黃珊珊蓄勢待發；面對民眾黨威脅，民進黨基本盤最高可拿約42％的得票率，如果黃珊珊得票超過18％，蔣萬安就岌岌可危，除非藍軍選民出現「策略性投票」，否則最後只會讓民進黨漁翁得利，這也就是他支持藍白合的主要原因。

另外國民黨中央針對議員選戰提出「N+1」計畫，以現有席次再加一人作為提名標準，趙少康表示，這需要再仔細考量，雖然+1是希望讓新人出頭，但如果總得票數並沒增加，可能因此拉低個別候選人得票，最後導致席次不增反減，成為「N-1」。他強調，如何透過公平公正的機制選賢與能，是國民黨的當務之急。