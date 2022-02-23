美中外長通話傳布林肯提「反台獨」 趙少康：若屬實將重擊蔡政府

美國國務卿布林肯日前和中國大陸外交部長王毅通話，新華社報導，布林肯在對話中表示美國「反對台獨」，但美方發出的會談摘要並未提到這句話。戰鬥藍發起人趙少康今天表示，要先確認布林肯是否有說出「反對台獨」，若真的是這樣，對蔡政府、民進黨、台獨分子，將是很大打擊；台灣不應該把自己的前途，寄託在北京是否攻台，美國是否協防。

趙少康說明，「不支持」的意思是「你去做，我不支持你」，但若是「反對」，就是「你不要幹」，他認為，美國的政策說好聽是富有彈性，其實是變來變去。此外，外交部宣布，美國前國務卿蓬佩奧將於3月2日至5日訪台，趙說，各國政要來都歡迎，但民進黨不要把此行變成宣揚選舉的策略舞台。

烏俄情勢緊張，俄羅斯總統普丁21日承認烏克蘭2分離地區獨立，並下令俄軍進駐「維和」，烏克蘭總統澤倫斯基稱考慮與莫斯科斷交，美國宣布將對俄羅斯祭出新制裁，德國已宣布暫停德俄間「北溪2號」天然氣管道認證，英國也公布制裁8個俄國目標。

對此，戰鬥藍發起人趙少康表示，俄羅斯派軍進駐烏克蘭2個「共和國」，看似打仗又沒打仗，美國總統拜登祭出經濟制裁，但俄羅斯有6千億美元的外匯存底，能造成多大影響值得觀察。

趙少康指出，俄羅斯認為就算德國不買他的天然氣，中國大陸也會買單，但大陸現在處境很尷尬，不知道是要支持還是不支持，大陸反對台獨、疆獨、港獨等分離主義，但普丁卻承認烏克蘭2分離地區獨立。

媒體詢問，台灣是否要引以為戒，趙少康說，從烏克蘭給予台灣一個啟示，那就是小國或比較弱的一方，不要刺激大的一方，台灣鄰近中國大陸，每年還要從大陸賺進1700億美元，兩邊和平相處很重要，沒事捅一下，捅久了，總有一天會發生事情。

趙少康說，若美中大戰，對中方而言，也許不在乎10幾個人死亡，但若美國人有10幾位傷亡，就很嚴重，最麻煩的是，中美對峙角力下，戰場在台灣，受害的還是台灣，台灣絕不能當兩大國角力下的犧牲品。