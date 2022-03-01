美國總統拜登指派跨黨派資深代表團，3月1日至2日搭乘行政專機訪問台灣。成員包括美國前參謀首長聯席會議主席穆倫、前國防部政策次長傅洛依、前白宮副國安顧問歐蘇莉文等人。總統府表示，蔡英文總統2日將接見訪團及設宴，雙方將就台美關係及國際區域局勢等各項重要議題深度交流。

《路透社》報導指出，拜登政府此時派出資深代表團來台灣，象徵俄羅斯入侵烏克蘭後，美方對台灣的支持。因為國際輿論紛紛將台灣與烏克蘭相提並論，令台灣人心惶惶，也迫使蔡總統親自對國人信心喊話，強調台灣與烏克蘭本質不同。

總統府與外交部皆對該團來訪表示高度歡迎，總統府發言人張惇涵表示，此次訪團成員涵蓋民主、共和兩黨的卸任高層國安官員，充分展現美國對印太區域局勢的高度重視，及美國跨黨派對台灣高度共識的支持，更是彰顯台美關係「堅若磐石」。

然而台灣民間的反應卻截然不同。網路留言幾乎一面倒向負面觀點。包括：美國是來要錢去幫烏克蘭，不能明講只能暗著拿；來台是為了推銷武器，把台灣當棋子推到前線當炮灰；烏克蘭之戰，證明美國不會出兵保台，為了安定台灣綠營軍心，趕快做做表面功夫；訪團全是前任官員，說話算數嗎？

另有網友認為，美國國力不斷衰退，在國際間日漸被弱化，卻處心積慮，以合法掩飾非法，掠奪弱小國家的資源，伊拉克、阿富汗殷鑑不遠。當世界逐漸遠離美國，昔日的美國正逐漸被中共及俄羅斯取代時，美國急於找尋願意付錢墊背的棋子，包括台灣。

蔡政府把此一訪團看作上賓，完全是自己一廂情願，也是蔡政府與中共決裂後的不得不然。然而台灣民間嗤之以鼻，卻是因為美國外交失敗，自食惡果。

首先，美國從阿富汗倉促撤軍，狼狽的景象使美國灰頭土臉，國際聲望大跌，甚至令傳統盟國對美國支持盟友的決心與能力產生懷疑。美國撤軍雖是不得不然，然而拜登粗糙的操作手法卻令人詬病不已。

其次，拜登為了羞辱中共及俄羅斯，執意舉行「民主峰會」，邀請全世界百餘國家及「台灣地區」參加。世界上沒有任何國家自認「不民主」。拜登憑甚麼評定其他國家「民主」或是「不民主」？此舉分明是在製造對立與對抗，對世界進行分化與分裂，完全違背聯合國的精神。

美國刻意針對中共與俄國，結果反而促成俄中結盟，共同對抗美國。普丁親自參加北京冬奧，並發表中俄聯合聲明，主要目的就是對美國當頭棒喝。

第三，拜登就任後在美國民調低迷，每下愈況，因此亟欲轉移焦點力挽狂瀾。於是利用俄國與烏克蘭軍事對峙的機會，不斷宣揚戰火一觸即發，目的就是希望俄烏真的開戰，導致歐洲政治及經濟失序，讓美國漁翁得利。

俄烏開戰後，美國隔岸觀火，不出一兵一卒，只是祭出經濟制裁的老舊招數，令烏克蘭及其他國家大失所望，也重創了美國的威信，及世界的領導地位。

最後，曾在川普政府擔任國務卿的蓬佩奧將在2日至5日訪問台灣，也將拜會蔡英文、外交部長吳釗燮等高層官員。拜登政府搶先一步派團訪台，也有壓制蓬佩奧的意涵。蔡政府在興奮之餘，也要審慎應對，以免兩面不是人。

（作者為退休外交官）

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