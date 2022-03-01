俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，26日美國神盾級軍艦巡航台海，28日傳出美國特使團3月1日將訪問台灣。民進黨立委趙天麟認為，這是美方擔心台海局勢而做出的明快決定，展現美方負責任的態度，而美台雙方的軍事交流可以先從人道救援開始，最終則是讓台灣參加美國主導的環太軍演。

趙天麟指出，全球目前可能且有能力挑起區域軍事衝突的國家，就是俄羅斯和中國；雖然中國目前尚未有對其他國家採取軍事行動的跡象，但是在台海，共機是不間斷地侵擾台灣防空識別區；在東海（對日本）、在南海（對東協）都經常出現準軍事的行動，因此，美國政府是相當擔心印太，乃至台海的局勢。

對於美方在俄羅斯入侵烏克蘭後，立即派出特使團訪台，趙天麟認為，從美國特使團成員背景看是適切的，一方面，成員都有軍事和外交的經歷，但同時都非現任官員，這可以提醒中國美方是注重印太及台海局勢，同時又不會過度刺激中國，作法穩健且必要。

根據路透的報導，美國特使團將由美國參謀首長聯席會議前主席穆倫（Mike Mullen）率團，而穆倫是退役海軍上將，曾在小布希和歐巴馬任內擔任參謀首長聯席會議主席；其他成員包括小布希的副國家安全顧問歐蘇利文（Meghan OSullivan）、歐巴馬的國防部政策次長佛洛諾依（Michele Flournoy）、白宮國家安全會議前亞洲事務資深主任葛林（Mike Green）和麥艾文（Evan Medeiros）。拜登政府的資深官員說，這個代表團意在展現對美國對台灣持續堅定的支持。

對於美國特使，台灣方面應該提出何種合作要求？趙天麟認為，從川普時代到拜登時代，美國國會已經通過多項加強美台軍事交流合作的法案，現在是拜登政府和美國軍方思考如何落實的時候；至於具體合作可以先從人道救援、非戰爭部隊的聯合演習開始，訓練美台兩軍的合作默契，才不致於台海有事時，雙方手忙腳亂。

至於台灣爭取已久的環太軍演，趙天麟認為可以有效提升美台軍事合作的質與量，看到俄羅斯突然就入侵烏克蘭，讓台灣參與環太軍演，現在已經具有迫切性。

針對美國參眾兩院通過《2022國防授權法案》建議，邀請台灣參加今年的環太平洋軍演（RIMPAC），國防部智庫「國防安全研究院」曾於年初表示，我國參與環太軍演有3種方式，其中，派遣「觀察員」的機率比較高，也有利國軍未來在漢光演習中擬定訓練內容。

美國參眾兩院去年12月15日通過《2022國防授權法案》，要求華府改善台灣不對稱防禦能力、提升美台安全合作，同時也建議邀請台灣參與今年度的環太軍演。

對此，國防安全研究院發布最新一期「國防安全即時評析」，智庫駐研學官劉穎傑在報告中分析，我國參與環太軍演可能的3種方式，可概分為「派遣觀察員」、「參與印太司令部印太區域情勢兵棋推演」及「派遣小規模實兵隨同參演或異地同時配合演習」。

劉穎傑表示，受到美國的「一中政策」限制，現階段「派遣觀察員」的機會，比「派遣小規模實兵參演」來得更高，前者對於台灣同盟作戰的訓練有所助益，後者雖能實質參與，但因為較敏感，容易衍生中共抗議。

對於台灣參與環太軍演，旅美軍事評論員廖宏祥提出三點看法：

一、國家間的聯合軍事演習可以促進軍隊之間的溝通協調、交換對敵人戰術的心得和熟悉新戰技，進而對彼此的人員進行紮實的訓練；這些對無論是戰爭的聯合軍事行動，還是在「非戰爭行動」（OOTW），如救災和人道主義援助，都有絕大的助益。

二、聯合軍事演習最重要的是傳遞「戰略信號」，與一個或多個國家的聯合演習旨在向第三國表明我們可以發揮的作用與影響力，並表明我們有決心推進我們的國家目標；因此，盟國之間的聯合軍事演習可以威懾對手。

三、在無形層面，聯合軍事演習可促進官兵和軍隊間的情誼；也就是說，它還是一個國家軟實力的投射工具。