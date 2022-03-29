漢翔(2634)與國立成功大學進行AMS-02新散熱器研發計畫產學合作簽約，該計畫為期兩年，由漢翔負責散熱器的設計、工程整合、製造、檢測、交運等項目，而成大則統籌、管理計畫及協調NASA等工作，共同提升台灣在國際太空產業的能見度及地位，培養太空專業人才。

漢翔長期參與AMS-02 UTTPS(Upgraded Tracker Thermal Pump System)外掛冷凝裝置的研發與製作，今年1月24日也得到2022台灣物理學會「產業貢獻獎」，AMS-02 UTTPS計畫的成功，證明台灣具備太空產業所需的研發及製造技術。新的合作項目則更具挑戰性，AMS-02探測器加裝新的主散熱板，漢翔與成大攜手，負責設計、模擬、製作到測試，更艱鉅的是，在國內開發或找尋能適應太空極端環境的關鍵零組件，讓台灣從代工跨入自主研發。

反物質偵測磁譜儀(Alpha-Magnetic Spectrometer, AMS)計畫是由中研院丁肇中院士所領導的一項國際合作研究，其主要研究外太空的反物質(Antimatter)與暗黑物質(Dark Matter)。全球總計有16個國家參與此計畫，而台灣則有漢翔、成大、中央大學、中科院及中研院等單位加入。

漢翔自2006年起，受丁肇中院士邀請參與計畫，負責設計與製作AMS-02熱控系統組成元件(Thermal Control System，TCS)及粒子軌跡追蹤器熱控系統(Tracker TCS，TTCS)，以提供電子系統及粒子軌跡追蹤器散熱作用，此套裝置自2011年升空並安裝在國際太空站上，歷經10多年，至今仍於太空站正常服役，成功克服太空中溫度、濕度、壓力等條件中差異極大環境。AMS-02計畫被NASA認為是有史以來最困難的太空維修任務，2017年NASA特頒感謝狀予漢翔。