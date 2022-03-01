世間有很多事情往往不是非黑即白，常常有複雜的情節交錯，若凡事都用二分法的眼光來看，肯定會失之偏頗！身為政治領袖，更需要有勇氣跟見識敢向人民剖明真實的狀況。

如果只是情感操作，不敢把真實脈絡完整的呈現，刻意誤導人民對於將來未知危險的判斷，那就是只看眼前、沒有遠見的執政團隊。

在這次烏俄戰爭的悲劇中，被侵略的烏克蘭無疑取得世界多數的同情跟支持，加上西方世界不方便直接介入，不少烏克蘭民眾甚至不顧性命的保衛家園，這種志節讓人動容！

但是同樣處於世界衝突熱點的台灣，應該用更深層的眼光來看這次的事件，這次的悲劇對台灣有什麼啟發？需要學到什麼教訓？我們必須持續發展高端的科技和堅實的國防，這是沒有疑問的！但是還有很重要的一點：那就是該怎麼「全力避戰」。

從這次以美國為首的西方國家，只敢經濟制裁、不敢軍事直接介入來看，台灣不要妄想可以靠美國解決一切問題，首重強化自己實力外，如何不讓台灣身陷險境就是更重要的課題。

在民進黨取得政權這些年，親美看起來為多數主流民意，在上次公投蔡英文總統故意把反萊豬扭曲成反美豬，居然還能夠險勝過關！？民進黨親美的氣焰更為高漲，但是這次俄烏戰爭卻迫使台灣人不得不冷靜地停下來思考，這是執政者一廂情願的把美國當靠山是否真的妥當？

美國當然是台灣重要的盟友，但是美國從來沒有承諾會為台灣出兵，矛盾在多數台灣人都相信美國會幫台灣解決問題，可是從這次俄烏戰爭清楚的看到，如果俄方意志強烈，美國軍事介入又可能會付出很大的代價的時候，烏克蘭終究只能孤軍奮戰！

台灣人應該從他國悲劇和痛苦中學到寶貴經驗，面對中共，就算你再不喜歡，也要想辦法與他和平共處，並且兩岸之間也必須要有通暢的溝通管道，避免雙方誤判形勢。

因為就算美國，也希望台灣能夠跟中共有良好的溝通管道，台美是互相需要的戰略盟友，但是如果有一天美國發現台灣帶來負擔超過潛在利益的時候，台灣就必須要自己承擔後果了。

中國不會想要一個流氓國家的形象，他們正努力地發展經濟想要超越美國，中國大陸想成為區域的領導、整合者，所以其實中共和美國同樣都不樂見台海發生戰爭，這樣可能會打亂他們原先的發展計畫，但這不代表台海沒有戰爭的風險。

民進黨政府如果一味的打壓台灣內部的不同聲音、操弄反中仇恨，未來不是不可能擦槍走火的，台灣人民應該從烏克蘭的悲劇學到教訓，兩岸應該破冰，以互相理解、尊重取代叫囂和對抗。

民主國家執政者除打贏選戰之外，更應該把人民未來的安危放在心頭上！而不只是顧念自己的政治利益而已。

（本文作者為金融分析者）