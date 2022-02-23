林姿妙再遭搜索 蔣萬安：若參雜其他考量「不接受」 12:242022/02/23 中時 張薷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委蔣萬安。（張薷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林姿妙再遭搜索 蔣萬安：若參雜其他考量「不接受」 訂閱影音： 中時新聞網 宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，今天凌晨聲押縣長林姿妙，對此，國民黨立委蔣萬安強調，充分相信司法機關一定會秉持毋枉毋縱、查明真相的態度，如果當中有參雜任何其他考量，「我們也不會接受」。 蔣萬安今早受訪時指出，目前已經進入司法調查的階段，不就個案評論，充分相信司法機關一定會秉持毋枉毋縱、查明真相的態度，如果真有犯罪事實，他們一定要嚴加查辦；反之，如果當中有參雜任何其他考量，「我們也不會接受」。 細數6年政績 蔣萬安：做好本分才能獲肯定 豬頭說惹怒蔣萬安 柯文哲：勿對號入座 #蔣萬安 #政治追殺 #林姿妙 #涉貪 #司法機關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《科技》夏普3考量 擬收購SDP成全資子公司 15:572022/02/18 財經 盧秀燕最新民調稱霸台中 沈富雄：蔣萬安最該看 23:572022/02/22 政治 趙少康曝2022選戰「他」岌岌可危 這媒體人卻有不同看法 09:042022/02/18 政治 分析2022縣市長選戰 趙少康：他恐岌岌可危 18:572022/02/17 政治 蔣萬安：若陳時中認為選舉比防疫重要 那是他的選擇 10:542022/02/22 政治 連勝文：鞏固基本盤 再談合作 04:102022/02/19 焦點要聞 新店十四張防災公園 延至5月完工 04:102022/02/19 地方新聞 多元布局 首重平衡基金 04:102022/02/21 投資理財 豬頭說引蔣萬安不滿 黃珊珊：要學會不要對號入座 11:592022/02/18 政治 連勝文：蔣萬安姓什麼不重要 若不支持他姓連也沒用 12:112022/02/18 政治 武之璋：二二八是官逼民反的說法完全是謊言 11:462022/02/23 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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