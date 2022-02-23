林姿妙再遭搜索 蔣萬安：若參雜其他考量「不接受」

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，今天凌晨聲押縣長林姿妙，對此，國民黨立委蔣萬安強調，充分相信司法機關一定會秉持毋枉毋縱、查明真相的態度，如果當中有參雜任何其他考量，「我們也不會接受」。

蔣萬安今早受訪時指出，目前已經進入司法調查的階段，不就個案評論，充分相信司法機關一定會秉持毋枉毋縱、查明真相的態度，如果真有犯罪事實，他們一定要嚴加查辦；反之，如果當中有參雜任何其他考量，「我們也不會接受」。