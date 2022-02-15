2022年縣市首長、議員選舉將至，民眾黨台南市永康區參選人江品璁因長相緣故，被黨內封為「台南侯漢廷」，另類稱號引發議論。對此，本尊、新黨台北市議員侯漢廷表示，對方採取盲目反中路線，與自己在外表、智商及情商上差異極大，取名叫「盜版侯漢廷」較符合實情。

不過，因「台南侯漢廷」受到關注的江品璁事後強調，這不是自己取的，只是很多人說他長得像侯漢廷，但兩人政治理念完全不一樣。他也說自己跟侯漢廷不認識，不便有其他交集，還強調「江品璁就是江品璁，不需要做侯漢廷。」

對於民眾黨提「台南侯漢廷」參選，侯漢廷稍早發臉書表示，自己第一反應是「啥？」，了解狀況後，他要先感謝民眾黨對我的肯定，認為提名侯漢廷是正面形象，也希望台北市第一選區士林、北投的選民能繼續票投「真正侯漢廷」，「有人來蹭是好事，謝謝民眾黨。」

至於江品璁說自己對這項稱號毫不知情，侯漢廷則說，未免蹭太大，採訪通知早發出，難道民眾黨如此不尊重候選人意見？從政者首要誠實，而不是為蹭而不擇手段。

由於江品璁對外表示「兩岸沒有在民主平等互相承認的架構下，沒有對談的空間。」對此，侯漢廷認為，此話不僅打臉民眾黨主席、台北市長柯文哲的雙城論壇，也對過去小三通、大三通、兩岸既有23項協議由來全然無知。

侯漢廷指出，要在台南選，採取盲目反中路線，自己可以理解，但也太小看台南鄉親的智慧。因此從外表、智商、情商看來，不是戴眼鏡戴口罩就叫像侯漢廷，他認為雙方差異極大，也請不要再用自己的名字了，或者取名叫「盜版侯漢廷」，比較符合實情。

侯漢廷直言，新人需要炒新聞、拉知名度，鑒於我和民眾黨少數朋友交情，「我也回應此文，提高他的曝光度，祝福『盜版侯漢廷』江品璁年底選舉高票當選！」