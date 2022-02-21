行政執行署台南分署將首度拍賣近百噸的「昇鴻祥號」漁船。（台南分署提供／洪榮志台南傳真）

行政執行署台南分署受台南地檢署囑託，3月1日將首度拍賣近百噸的漁船。由於這艘等待拍賣的「昇鴻祥號」漁船，先前曾被毒梟用來走私毒品，目前扣押在海巡署的公務碼頭，為增加民眾出價意願，執行人員也將於23日下午3點至4點，帶領有興趣的民眾進入漁船內部，實際了解漁船的現況。

台南分署表示，去年11月間，南檢指揮海巡人員，在安平漁港查獲販毒集團涉嫌利用澎湖籍「昇鴻祥號」漁船走私毒品，除當場在船艙內搜出暗藏的安非他命鋁箔茶葉包共21包，還查扣作為走私毒品使用的「昇鴻祥號」漁船。

台南分署說，被拍賣的「昇鴻祥號」為總噸位99.61噸的動力漁船，為方便有興趣的買家近距離觀看，將於23日下午3點至4點，由執行人員帶看；有興趣的民眾可於22日下午5點之前，洽台南分署信股書記官，聯絡電話06-2134322分機325。

不過，台南分署也提醒，拍賣標的並不包含漁業證照，因該艘漁船係於疫情期間走私毒品，主管機關有可能依漁業法撤銷漁業證照；此外，該船還積欠貸款本金餘額1126萬5800元，且不含利息及違約金，拍定人除支付拍定價金及鑑定費用5000元外，仍需與債權人洽談，並於拍定日起1個月之內取得清償證明或同意書，才能完成拍賣標的物的點交。