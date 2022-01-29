美國國土安全部今天發布新聞表示，美國海關與邊境保護局（CBP）調查確認由台灣人投資經營的萬那杜籍漁船「大旺號」有強迫勞動情形，漁業署表示，包括大旺號在內，將依法廢止大旺號船東投資經營外國籍漁船資格。

「大旺號」漁船在2019年即遭綠色和平指控涉及強迫勞動，漁業署雖尊重船旗國的管轄權，考慮該船係由國人經營，亦展開調查；2020年年7月「大旺號」遭美國美國海關與邊境保護局發出暫扣令，漁業署才修正「投資經營非我國籍漁船許可辦法」，不許可涉及強迫勞動或人口販運的國人投資經營外籍漁船，已許可者，也將予以廢止，並在2021年6月發布「非我國籍漁船進入我國港口許可及管理辦法」，經營者涉及強迫勞動或人口販運的外籍漁船，不得進入我國港口。

漁業署說，此次美方調查確定「大旺號」有強迫勞動事實，漁業署將依「投資經營非我國籍漁船許可辦法」第6條廢止該船經營者的投資經營許可，與「大旺號」同一經營者的其他漁船，也不得進入我國港口。

漁業署重申，政府與國際間所有關心重視人權的國家理念一致，堅定守護漁業勞動權益，無論國籍漁船或外國籍漁船，都不容許強迫勞動或人口販運情形，未來將透過修法規範勞動條件及進入我國港口須接受聯合檢查等方式，強化國人投資經營外籍漁船的勞動條件外，也將加強輔導投資經營外籍漁船的國人遵守國內與國際規範，提升外籍船員權益。