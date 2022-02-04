投資人料供應將進一步緊俏 國際油價再度上揚 08:162022/02/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC+）僅同意3月保持小幅增產，投資人預期供應將進一步緊俏，國際油價今天再度上揚。 紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價上揚2.01美元，以每桶90.27美元作收。 倫敦北海布倫特原油4月交割價漲升1.64美元，收在每桶91.11美元。（譯者：陳政一）1110204 國際油價收高 元月創年來最大單月漲幅 如同網路泡沫破滅慘案 風險投資人警告：這類資產恐滅頂 #上揚 #投資人 #供應 #將進 #緊俏 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科思創2022下半年起供應亞太地區質量平衡認證TPU產品 10:192022/01/28 財經 SK海力士上季獲利增逾3倍 預期下半年改善供應鏈問題 12:112022/01/28 財經 通膨飆太猛 美個人支出首見減少 22:552022/01/28 財經 台中農漁畜產品穩定供應 市府不定期派員視察 13:562022/01/31 生活 專家傳真－凍漲政策難解物價上揚壓力 04:102022/01/27 專題周報 《興櫃股》高血壓藥出貨ing＋密集取得藥證 法德藥營運動能強 13:072022/01/28 財經 開紅盤行情恐不妙？理財教母3層樓投資法 股市震盪免驚 18:002022/01/29 財經 農委會祭2措施應戰「蛋荒」 最快清明節供應回穩 12:422022/01/27 政治 全力調度雞蛋供應 農委會每日調度增供90萬顆雞蛋 18:102022/01/28 財經 南港救火隊不只侯西峰 還有張景森 林學圃驟逝 旗下3大事業何去何從？ 18:002022/01/28 財經 櫃買放寬興櫃戰略新板股票自然人合格投資人資格條件 12:192022/01/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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