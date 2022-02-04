由於石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC+）僅同意3月保持小幅增產，投資人預期供應將進一步緊俏，國際油價今天再度上揚。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價上揚2.01美元，以每桶90.27美元作收。

倫敦北海布倫特原油4月交割價漲升1.64美元，收在每桶91.11美元。（譯者：陳政一）1110204