農曆年後物價再度蠢蠢欲動，經濟部部長王美花10日下午邀請30多名公協會與業者進行座談，針對穩定物價措施進行溝通，希望從源頭減輕業者成本負擔，與業者共同穩定物價，上游業者透露，面對國際原物料動盪，在能力範圍內會盡量緩漲，而下游業者也允諾，只要上游不漲價、也會願意配合政策，不調漲售價。

經濟部表示，10日出席的包括國內上游供應商及烘培、餐飲、賣場通路等28名業者，以及台灣連鎖暨加盟協會、台灣連鎖加盟促進協會、糕餅商業同業公會全國聯合會、台北市糕餅商業同業公會、台灣糖菓餅乾麵食工業同業公會等5個工協會代表。

與會餐飲業者表示，調漲餐點價格會影響消費意願，在消費者權益考量下，業者多數會自行吸收成本，並開發新商品、提升服務品質，以增加來客率，因此，與會的下游業者多認為，只要上游供應商不再調漲原物料，業者願意配合政府穩定物價政策，不調漲售價。

上游供應商業則者表示，樂見政府主動調降關稅、營業稅及貨物稅，但原料供應商成本結構複雜，國際原物料確實有在漲價，但當場也允諾會審慎研議國內的價格調漲幅度，在能力範圍內儘量緩漲，以利餐飲、糕餅烘焙業營運；會上亦有業者主動表示不會調漲。

另外，外界關注的衛生紙漲價議題，經濟部表示，10日與會的賣場業者包括美廉社、家樂福、大潤發、全聯、愛買及楓康等均表示，目前各賣場衛生紙貨源充足，也會延續去年的平價抗漲專區，提供民眾選購，並推出促銷、優惠方案，不需搶購。

王美花強調，已充分瞭解上、下游業者經營的實際情況，也表示政府會持續關注國際發展情勢，提出各種好的政策方案協助業者。由於有業者反映國際海運價格起漲，經濟部表示，如對國家重要民生物資有運送需求廠商，可向經濟部國際貿易局窗口提出，貿易局將請交通部透過「國際海運運輸平穩工作小組」協調國籍航商協助運送。