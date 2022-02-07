為避免農曆年後再掀漲價潮，行政院宣布，至4月底止，免徵進口玉米、黃豆、小麥營業稅，奶油、烘焙用奶粉等進口關稅減半，天然氣民生用戶及桶裝瓦斯也凍漲。 國民黨立委鄭麗文質疑，這些對已經上漲的物價有幫助嗎？蔡政府出手有夠慢，漲完才馬後炮。

鄭麗文表示，專家認為中央減稅只是協助業者，民眾期待的有感降價真的很難，去年物價漲房價飆的時候，中央銀行總裁楊金龍曾說過，目前物價上漲屬短期現象。2018年已有一波漲價潮，如今從去年三月到年後，漲聲依舊不斷，真的只是所謂的短期現象而已嗎？

她說，更不要說政府推動降稅穩定物價時，各種民生消費產品在更早之前就已悄悄漲價，餐飲業也不斷在價格上面貼上補丁，價格一次比一次還高，甚至到過年前更是萬物齊漲，不只漲聲四起，缺蛋潮更是讓民生雪上加霜。

鄭麗文指出，去年12月的時候經濟部就在各個賣場設置平價專區，更成立跨部會「物價稽查小組」，要稽查具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及相關佐證資料，了解調漲的合理性。

她強調，令人擔憂的是，根據主計總處公布2021年的消費者物價指數（CPI）年增率2.62％，連續5個月突破2％的「 通膨警戒線 」，全年CPI為1.96％，更創下13年來新高，顯示物價漲得很有感，穩定物價小組在哪裡？

鄭麗文直言，物價上漲的重點主要在於政府是否確實監督業者誠實反映成本，而不是趁火打劫的不合理漲價，蔡政府對時局充滿樂觀，經常誇耀經濟多好、國際情勢多有利，但民眾的荷包真的禁不起漲價的考驗，不管是行政院、經濟部或是央行等等，必須有更積極妥善的方式可為，不應推責給國際趨勢，難道民進黨下的安居樂業就是如此？