《盧秀芳辣晚報》

近來出現蛋荒，衛生紙、清潔用品也將調漲；民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬卻表示「物價上漲，薪水也會上漲」。中天新聞針對「物價飆漲有感嗎？民進黨︰物價漲，薪水也會漲，你覺得？」進行街訪民調，結果，很多民眾都挑選，「翻白眼！當官的只會說風涼話」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》11日派出記者辮子妹針對「物價飆漲有感嗎？民進黨︰物價漲，薪水也會漲，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項提供受訪民眾選擇：

1.我薪水漲翻天，我愛我的公司！

2.物價很便宜！買不起自己不夠努力！

3.薪水凍漲！台灣人奴性太重很可怕！

4.有政府會做事！你們不要太不滿！

5.翻白眼！當官的只會說風涼話！

該街訪民調，結果，有20位受訪民眾參與這次投票，其中2人選擇選項1；3人選擇選項2；5人選擇選項3；0人選擇選項4；10人選擇選項5。

一位婦人受訪時苦笑說，「薪水怎麼可能會漲？」一位正妹則表示，「物價已經漲很多次了，薪水沒有一次有漲。他講這句話，沒有立場」。一個男生也說，「當官的只會說風涼話」。

一位先生感嘆，「薪水不會漲，也沒有漲，可能漲幾塊錢吧，喝養樂多都不夠了」。還有年輕人抱怨說，「1千塊能買到的東西，越來越少了」、「賺得也沒有那麼多，東西越來越貴，都存不到錢，買車買房根本不用說，窮得越來越窮，有錢的越來越有錢」。

一位婦人甚至直言，「我薪水沒有漲那麼多，有漲一點點，可是物價漲這麼多」「妳知道我早餐吃多少，妳知道嗎？今天早餐吃170元，就白飯一碗、兩個菜、一個蛋...太誇張了」。