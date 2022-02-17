台南市議員謝龍介日前宣布投入國民黨台南市長黨內初選，超高人氣轟動台南市政壇，他17日在TVBS《國民大會》中形容台南市長黃偉哲是「沒有魄力的好人」，要市民換人做看看，強調給4年若做不好，一定還回去。黃偉哲回應謝不需將爭取初選出線建立在攻擊別人的方式上。

謝龍介提到台南市2011年是以「文化首都」的概念合併，卻沒有做得很好，他舉騎樓不友善為例，使得長輩與身障人士來台南玩，卻無法真正享受到觀光的舒適感，希望將台南升級為國際文化首都。

「不要吃碗內看碗外」，謝龍介指太多案例都是市民給8年機會，結果上位者前4年都在觀望只想連任。因此自己喊出「只當4年不連任」，要找回1府2鹿3艋舺時代的府城光榮感。

談起要對戰黃偉哲，謝龍介自評「接近要贏，還有一段要努力」，他點出「黃偉哲是好人，就是沒有魄力」，直言這點令人遺憾，「這個城市在他手上，不會比在我手上進步的快」。

儘管還在黨內初選階段，謝龍介17日卻表示已當正式選舉開戰，但仍會接受黨內協調。未來會以小額的網路募款為主，爭取市民認同。

謝龍介3年前的立委選戰中，在國民黨不分區立委排名被列在安全名單外，他直言不會感到委屈，也與參選動機無關，他曾參加過兩次台南市長黨內初選，一次輸給陳榮盛，一次勝出卻遇上縣市合併從新初選，敗給郭添財，對台南市長初選已有相當經驗。

黃偉哲表示，尊重謝龍介的講法，畢竟國民黨內競爭激烈，但不需將初選建立在攻擊別人的方式上。