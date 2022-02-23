促轉會日前公布的線民「A143」，被指就是台南市長黃偉哲，民進黨初選競爭白熱化，據轉述，今中常會中正國會中常委陳茂松、陳亭妃則發言，地方對「A143」還有很多疑慮，當事人應該對外說清楚；身兼黨主席蔡總統表示若有必要性，由選對會協調小組處理；正國會選對會成員高志鵬表示，建議黃偉哲把促轉會約談紀錄拿出。

據轉述，協調小組正國會成員之一高志鵬說，昨天去台南協調時，地方有人提，他建議，台南市長黃偉哲把109年11月間促轉會的約談紀錄拿出來、跟誰接觸？指派、津貼？說清楚。

據轉述，選對會成員英系成員洪耀福說，「那有沒有超過我們協調小組授權？」隨後大家有共識，再找陳茂松及陳亭妃說明；高志鵬表示，要就在週六前，不然只好等週六選對會召開，由黨主席蔡英文處理。

據轉述，轉型正義是民進黨的價值，有被促轉會約談過的黨公職人員，也可思考自行公布促轉會訪談資料來自清。

陳茂松會後受訪表示，他在中常會中提到，「A143」事件，地方很多人還是有疑慮，應該請當事人出來說明，把事情說清楚，說明後大家都同意能接受，就沒問題，不然有了後遺症，以後怎麼處理？

陳茂松說，既然中常會中蔡總統有提到，交由選對會協調會工作小組處理，他也在中常會後的選對會協調工作小組會議中提出，希望協調工作小組要調查清楚。