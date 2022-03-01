民進黨初選即將開打，中執會擬訂6月8日公告直轄市提名名單，4月11日起進行初選民調。高雄市方面，綠營預計提名35席，力拚議會過半。身兼民進黨高市黨部主委的立委趙天麟指出，只要登記參選多餘選區提名且協調不成，都將以初選程序決定提名人選。

國民黨高市黨部主委許福明指出，高雄原則上擬提名35席，至於部分選區還在協調，可能以現有席次N，或是N＋1方式提名，初選時程預計5、6月登場，同樣以延續議會過半為目標。至於市長誰來選，傳出有現任議員想挑戰？許福明低調不願證實，僅稱持續尋覓人才中，也陸續向中央建議優秀人選。

針對有媒體報導民進黨有「現任優先」制度，趙天麟駁斥說，並無此項提名制度，資深與新人都得一起拚初選民調，他以大旗美選區為例，將有現任林富寶議員及已表態的4位新人，合計5位人選角逐預計提名的2席名額。

民進黨針對2022年直轄市議員提名初選已排訂日程，3月2日中執會將議決各選區提名名額，並決定登記費、保證金及民調費數額。3月14日發布選舉公告、公告候選人登記日期及必備事項，3月21日至3月25日於各縣市黨部受理擬參選人領表、登記。4月11日至5月31日為黨內初選民調期間，中執會擬訂6月8日公告直轄市提名名單。