台南市長黃偉哲晚間於臉書PO文引述黨主席蔡英文的呼籲。(摘自黃偉哲臉書)

民進黨選對會徵詢小組昨天完成徵詢作業，肯定台南市長黃偉哲施政表現，中執會預計3月2日提名台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁3人連任。不過，民進黨今召開中常會，有正國會中常委質疑線民「A143」案，尚未釐清，要求要查清楚。黃偉哲幕僚指出，1月19日促轉會已發表聲明澄清，「對黃偉哲而言，拚市政才是最重要的工作。」

黃偉哲今天上午被問到提名一事時強調，尊重中央的提名機制，但不論如何，民進黨一定要團結起來，如果不團結，就沒有2022勝選。晚間，他也於臉書PO文引述蔡英文今日在中常會發言「保護台灣是我們的價值，但是不能被利用在競爭手段上面。請大家記得民進黨2008年慘痛經驗，謹守我們對於支持者的責任。」「此時此刻，我們必須團結再團結，守護家園、捍衛台灣。」

台南市政府發言人田玲瑚表示，台南市民期待的是拚市政、拿得出政績的市長，黃偉哲市長這幾年來努力之下，得到台南市民高度認同，擁有超過8成的施政滿意度。