民進黨台北市大安、文山區議員參選激烈，有不少新人投入選戰，民進黨前祕書長羅文嘉拍攝影片推薦擬參選人陳唐博，告訴選民陳唐博仰靠的不只是年輕形象，更重要的是有扎實、深厚的助理和選區經驗，盼選民在接到民調電話時，唯一支持陳唐博。

民進黨議員初選即將展開，羅文嘉今透過影片推薦陳唐博，他指出，陳唐博刻苦耐勞，有豐富的幕僚、助理經驗，曾經待基隆市長林右昌的青年軍3年，在立委何志偉辦公室服務1年多、擔任市議員鍾佩玲辦公室主任4年。

羅文嘉表示，不管在基隆海邊或台北山區，他看到陳唐博用走路，徒步一戶一戶拜訪和服務選區選民，將參與大安、文山區民進黨初選，這個選區選民素質非常高，民進黨需要更多優秀年輕人才投入，陳唐博仰靠的不是年輕形象，更重要的是有扎實深厚的助理和選區經驗，他大力推薦陳唐博。

陳唐博說，羅文嘉一直是他十分尊敬的前輩，總是很願意提攜年輕人，在擔任祕書長期間與前民進黨主席卓榮泰一同努力下，協助民進黨打贏2020美好一戰，羅文嘉對台灣民主奉獻以及對公共事務的熱忱，是我們後輩的學習典範，感謝羅文嘉特別錄製影片推薦他，他會持續向前衝努力拚。