中小企業聯合輔導基金會董事長、民進黨前立委賴坤成今天正式表達爭取參選台東縣長的強烈意願，除了批判饒慶鈴的施政提外，也酸劉櫂豪「這10幾年來每次都劉在選，從沒幫人抬過轎」，呼籲劉以地方黨部主委之姿幫他抬轎，至於會不會參選到底，賴坤成未正面回應。

賴坤成今天舉辦「競選2022台東縣長政見發表會」，表達堅定爭取民進黨台東縣長提名的決心，並提出建設台東的具體政見，及細數從政30年來的政績。

他批饒慶鈴縣府團隊時表示，去年台東縣政府重啟焚化爐，還有之前美麗灣等案，讓台東縣賠償30多億，這都是這幾屆縣長的錯誤決策，還有去年颱風假引發民怨、振興經濟花了4000多萬讓鄉親在縣內旅遊等等，行政首長的決定影響民眾的生活，這些錯誤的政策，更堅定他參選縣長決心。

賴坤成也指出，很羡慕劉櫂豪這位可敬的對手，從政20年來從來沒幫人抬過轎，每次都劉在選，劉在立法院表現也不錯，就請劉櫂豪以主委之姿立法幫他抬1次抬轎，大家團結拚看看，希望小英總統及黨中央聽到他的心聲。

至於媒體問到，若中央若未徵召他，是否仍參選到底？或脫黨參選？賴坤成未正面答覆，僅表示現階段自己最適合代表民進黨參選，民進黨在台東原本就是艱選區，若他參選到底當然更困難，雖然有很多藍綠人士都支持他這麼做，但他屆時才會做智慧判斷。

今天包括前職棒國手趙士強、門諾基金會董事長余文儀、民進黨台東黨部前執行長陳敏智、台東縣釋迦合作社理事長王志偉等人都到場力挺，並直言劉多次參選縣長落選，再參選已失去正當性，全力支持中央徵召賴坤成參選台東縣長。