全台近期鬧蛋荒，尤其是北部特別嚴重，許多賣場都買不到蛋。對此，一名人妻向老公表示雞蛋很難買，結果對方去了常見的賣場買不到以後，轉戰公司附近的柑仔店，結果竟然搖身一變成為「雞蛋富翁」，一次收穫240顆蛋，引起網友熱烈討論。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，過年前買不到雞蛋，辛苦搶了20顆回家，當時老公還不相信難買，但昨天家裡沒有蛋了，他去全聯也都買不到，結果後來轉戰「柑仔店」竟然直接怒買240顆蛋。

女網友頭痛地說，近期台灣北部的確特別缺蛋，但是老公爆買一波雞蛋的做法實在很母湯，因為他們是一家四口的小家庭，家庭成員每人每天都吃兩顆蛋，這個量即使吃一個月也無法吃完，因此她也忍不住吐槽老公說「怎麼會這麼幼稚啦！」

全台鬧蛋荒，人夫轉戰柑仔店成雞蛋富翁，讓網友全看傻。（圖／翻攝自爆廢公社）

從兩人的對話截圖中可見，原PO傳訊息提醒老公要去買蛋，而對方接著竟傳來一大籃的雞蛋照片，表示總共買了8盤，約240顆的雞蛋回家。

貼文引發網友討論，不少人抨擊這樣的行為不可取，就算雞蛋很缺，但只要買足夠的量就好，畢竟蛋放太久會壞，這樣反而浪費糧食。「難怪會缺蛋」、「蛋放太久會壞」、「留一點給別人買」、「雞蛋富翁」、「買不到就先別吃！還有很東西可吃，為什麼要一定要吃蛋呢？」

不過，也有網友替原PO的老公緩頰說，雖然買的量的確是有點多了，但雞蛋可以做的料理有很多，所以是許多家庭必備的食材。「雞蛋吃很快，這個量我一個人大概一個月就吃完」、「我也可能會這樣，平常蛋吃很兇」、「蛋蛋人生來了」。